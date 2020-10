Desde 'VLA', Cepillín humilla a Aylín Mujica por traicionarlos con Telemundo y la nombra la nueva Sarita

Ciudad de México.- Ricardo González, quien es mejor conocido como Cepillín, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría hablar de la reciente polémica que envuelve a Aylín Mujica.

El famoso payaso mexicano aseguró que la actriz cubana cometió un terrible error al salir de El Cuarentenorio Cómico inventando lo de su secuestro en México para horas después integrarse a un programa de Telemundo.

Definitivamente le perjudica a ella, México ha sido su casa a parte de Miami, de Estados Unidos, no le puedes fallar y menos al productor número 1 de México", comentó visiblemente molesto.

Cepillín afirmó que Aylín se ganó el desprecio de sus colegas y seguidores mexicanos ante su poco profesionalismo y hasta la comparó con Sarita Sosa, hija del fallecido José José.

Me da mucha cosa por Aylín, pero también me da mucha cosa por Alejandro Gou, no concuerda nada (de lo que dijo)", explicó.