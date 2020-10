Entre llantos y golpes, actriz de Televisa revela que vive un calvario con su hijo autista: "Me rapé"

Ciudad de México.- La actriz Dacia Arcaráz, quien estuvo por 23 años en telenovelas y programas de Televisa y se alejó de la televisión en 2014, habla de cómo fue vivir la pandemia encerrada con su hijo de 12 años Gonzalo, quien padece trastorno del espectro autista.

Desde Los Ángeles, California donde reside y su hijo toma terapias, la actriz habló en exclusiva para De Primera Mano sobre el delicado tema y confesó que algunas de las crisis de su hijo han sido tan severas, que la ha agredido físicamente.

La actriz reveló que la pasaron muy difícil pues los niños con autismo tienen cierta rutina, entonces con el encierro esta se interrumpió. Incluso, confesó que le pidió ayuda al actor Marco Uriel para pedirle a su hijo que se quedara en casa y cuidarse.

No te diré que no ha sido difícil, sobre todo para él, se ahoga. Ha tenido crisis muy difíciles (...) Muchos niños se ponen un poco agresivos, se golpean la palabra en el piso, en las paredes o ellos mismos. Les molesta el ruido y la luz. Sus sentidos están como más abiertos. Sus crisis detonan mucho la frustración".

La actriz confesó que fueron tantas las ocasiones en las que la tomaba por el pelo, la mordía y la agredía, que decidió raparse.

Mi nuevo 'look' fue gracias a una crisis que él tuvo. Fue una explosión terrible. El problema es que mi hijo ya está de mi tamaño y fuertísimo. Me estaba dejando crecer el pelo para hacerme un corte y de repente en sus arranques me pescaba del pelo y se quedaba con mechones del pelo en la mano".

"Le dije a mi marido: 'La próxima vez que me agarre los pelos como sonaja, me rapo. Te gastas, te duele que te toquen mordidas, golpes. Me sarandeó. Tú ya las conoces. Le ves los ojos y dice: 'Mi hijo ya no está ahí'", comentó.

Finalmente, comentó que sí ha sentido que se quiere rendir junto a su marido, sin embargo, está muy orgullosa porque han salido adelante y han sabido superar esto día con día, convirtiéndolo en un aprendizaje.

Sí, te caes y a veces uno quiere tirar la toalla y es válido decirlo y aceptarlo. Mi marido también. Lloramos, nos encerramos para que no nos vea porque le puede detonar otra crisis".

Fuente: De Primera Mano