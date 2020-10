'Exatlón México': Así es como luciría Hijo de Octagón sin su famosa máscara

Ciudad de México.- A lo largo de la primera temporada de Exatlón México, Hijo de Octagón tuvo la oportunidad de posicionarse como uno de los atletas más completos, por ello, el público comenzó a indagar acerca de su vida personal.

Entre más avanzaba en el reality show de TV Azteca, el luchador levantaba más expectativas y una de estas se enfocó en su rostro, pues muchos se preguntaban cómo era el integrante de Famosos sin su máscara característica.

Durante una transmisión en vivo que realizó David Limón, productor del programa, los internautas realizaron sus conclusiones y aseguraron que un sujeto que aparecía ahí era el gladiador, aunque este lo negó rotundamente.

Vi videos donde según mi rostro quedó descubierto y me da muchísima risa porque este rostro que se muestra les aseguro que no soy yo. De hecho, me pusieron un personaje bastante feo", aclaró el exponente del pancracio.

No obstante, la justificación de Hijo de Octagón no les bastó a los internautas, ya que la mayoría aseguró que estaba mintiendo para salvaguardar su identidad y que no aceptaría esta situación por perjudicar su carrera.

Por otro lado, en la actualidad el deportista se encuentra enfrentando una demanda contra de la televisora del Ajusco, misma en la que exige la remuneración de dos millones de pesos por su estadía en el proyecto.

