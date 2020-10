Iván Valdés aclara si Verónica Castro estará en el documental de 'El Loco'

Ciudad de México.- A lo largo de una entrevista exclusiva para Sale el Sol, Iván Valdés habló de los nuevos pormenores del documental que se planea acerca de la vida y trayectoria de su abuelo, Manuel 'El Loco' Valdés.

Durante la plática con el matutino de Imagen Televisión, el nieto del comediante reveló que quiere limar asperezas con su tío, Marcos Valdés, y así forme parte de esta producción enfocada en el exintérprete de Televisa.

De igual manera, Iván espera que este proyecto se pueda estrenar en el año 2021, además, explicó que desea contar con la participación de Verónica Castro, quien mantuvo una relación sentimental con su abuelo.

Siempre hemos tenido una comunicación abierta Verónica y yo. En este momento, no se ha dado esa oficialización porque no tengo el guion, el proceso en el que va el documental no requiere su atención personalizada", explicó.