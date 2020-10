Juanpa Zurita se une a Nike para un nuevo proyecto y dejan a todos emocionados

View this post on Instagram

From Mexico To the World. Proud to announce Day Of The Dead Collection with @Nike. ud83dudc80 Este es un suenu0303o que he estado construyendo con #TeamNike los uu0301ltimos anu0303os. Destacar la belleza tan uu0301nica que tiene mi paiu0301s y lo mucho que le puede ofrecer al mundo. Personalmente, Meu0301xico ha sido un motor y un orgullo en mi vida. Siempre he creiu0301do que nuestro paiu0301s ha sido y es subestimado. En mis anu0303os de carrera entre MX y USA, la gente ve ser Mexa como una limitante... y yo lo veo como una bendiciou0301n. No hay nadie con nuestra resiliencia, humor y huevos. Esto es un testamento de lo que somos capaces a nivel mundial. Gocen la colecciou0301n #NikeDiaDeMuertos inspirada en la tradiciou0301n tan uu0301nica de nuestro paiu0301s. Porque hoy.. es de Meu0301xico para el mundo! ud83cuddf2ud83cuddfd ud83cudf0e #ParaMiFamilia ud83dude4fud83cudffb