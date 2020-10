'La Venenosa' Sandoval entrevista a 'Jlo' sin dejar de comer y se defiende en vivo de las críticas

View this post on Instagram

hace tributo a #Jlo @conniepenaud83cudf39ud83dudc49ud83cudffbud83dudc41. No solo agradece a u0026#34;La Diva del Bronxu0026#34; ser su inspiraciou0301n, sino su modo de sustento, ya que gracias a su parecido con ella muchas marcas la buscan y asiu0301 mantiene a su familia. De hecho al ser madre soltera y vivir con su mamau0301 en Las Vegas tiene que ser toda una guerrera como su Idolo Jennifer Lou0301pez y es por eso que NO PARA de darle gracias publicamente por atenderla cuando la conociou0301 y reconocer su parecido. Y deja claro que este homenaje que le hace cada diu0301a es una forma de resaltar todo lo que @jlo significa para los hispanos y el mundo entero. #tributo #admiracion #Idolo #guerreras #dance #jlo #elbronx #vegas .. . #elalmuerzoconcaro #cosasquesientecaro #jlovers .. . Food by @puntocriollomiami