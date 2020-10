Lis Vega abre su corazón y confiesa por qué la pandemia la tiene tan deprimida

View this post on Instagram

ASI QUEDE DESPUES DE UN DIA DE LAGRIMAS, DOLOR, FRUSTRACION, NOSTALGIA.DEBASTADA, AGOTADA. EL TIEMPO CORRE LENTO CUANDO SE Au00d1ORA UN FUERTE ABRAZO DE MI MADRE DE LA MANO SUS PALABRAS DICIENDOME, TODO ESTA BIEN,DE MI HERMANA, SONBRINA. A UN DIA DE MI CUMPLEAu00d1O, A MUCHOS SEGUNDOS, MINUTOS, HORAS, DIAS, MESES, YA UN Au00d1O SIN SENTIR SU FUERTE ABRAZO.ud83dude4c TIEMPOS DE REFLEXION, DE MEDITACION, DE APRENDIZAJES, TANTO EN MI INTERIOR COMO EXTERIOR, NO SOLO LA PANDEMIA, VEO EN QUE NOS HEMOS CONVERTIDO LA HUMANIDAD, LA FALTA DE ALMA Y VERDAD EN LOS HECHOS, PALABRAS, COMO NOS ESTAMOS DESTRUYENDO NOSOTROS MISMOS, Y LO MAS TRISTE, CUANDO ACABARA TODO ESTO.ud83dude4f CUANDO PODRE VOLAR O TRAER A MI MADRE SI ES QUE AUN HAY TIEMPO.LO MAS VALIOSO SE NOS ESCAPA DE LAS MANOS DIA A DIA, LO MAS PROFUNDO Y CON VERDADERO SENTIDO,LO DEJAMOS IR, NO ES LA VIDA REAL LAS REDES SOCIALES, NO SON EL CENTRO DE LA VIDA. SIEMPRE LLENA DE FE, ESPERANZA, FUERZA DIA A DIA LES TRASMITO PALABRAS DE MI ALMA, HOY LES COMPARTO TAMBIEN MI ANGUSTIA.PASAMOS POR TANTAS COSAS, Y TANTAS COSAS NOS PASAN POR NO ESTAR ATENTOS, POR ESCUCHAR NUESTRA VOZ INTERNA, NUESTRO u2764. ABRACEN A SUS SERES AMADOS, DIGANLE LO QUE SON EN SUS VIDAS, DEDIQUENLE TIEMPO, SINO COMO YO LO ESTARAN LAMENTANDO Y AUN ASI SE QUE HE SIDO LA MEJOR HIJA . NO SOY PERFECTA, NADIE LO ES,AQUI ME VEN SIN MAQUILLAJE, NI PESTAu00d1AS, NI CARETAS, SOLO EN ESENCIA. SI ME LEES Y ESTAS PASANDO POR ALGO TRISTE, LLORA, LLORA HASTA SER EL MISMISIMO DOLOR, HASTA LA ULTIMA LAGRIMA, Y LUEGO, LEVANTATE MAS FUERTE, MAS LLENA DE AMOR, DE FUERZAS Y JAMAS TE DETENGAS, QUE AUN CON MOMENTOS DUROS, AUN CON LAS ALAS ROTAS PODRAS VOLAR. ud83eudd8bud83eudd8b LA VIDA LO VALE, UN MILLON DE INTENTOS, UN MILLON DE CAIDAS Y LEVANTADAS, PORQUE VIVIR ES LA MAYOR Y MAGICA BENDICION DE LA EXISTENCIA EN ESTE PLANO TERRENAL. #VIVE #LAPOETADELOURBANO #lACLAVEESTAENELAMOR u2764ud83dudd49 #OMNAMASHIVAYA #somoshumanos #cuidatualma