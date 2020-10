Lizbeth Rodríguez, tachada de "ridícula" por su reacción a prueba de Covid-19

Ciudad de México.- La youtuber Lizbeth Rodríguez se sometió a una prueba de PCR para descartar que tenga Covid-19, momentos de sufrimientos que compartió en su Instagram.

En el video se ve a la exconductora de Exponiendo Infieles sumamente nerviosa y cuando llega el momento de introducir el bastoncillo en su nariz hace gestos de incomodidad.

Incluso, al terminar el proceso muestra que le lloró uno de sus ojos. Esto fue suficiente para que lo usuarios de la red social se dieran cita para criticarla señalándola como una “exagerada”.

