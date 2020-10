María León alborota corazones al mostrar su elasticidad con tremenda pose: "Preciosa"

View this post on Instagram

A todas las mujeres guerreras que luchan du00eda a du00eda contra esta enfermedad, con el corazu00f3n y el u00e1nimo inquebrantable, les mando todo mi apoyo, cariu00f1o y amor... estu00e1n en mi mente, en mis oraciones y en mi corazu00f3n. ud83dudc93 Hay luchas que empiezan a ganarse desde la #prevenciu00f3n... ud83dude4fud83cudffd ud83cudf80 #autoexplu00f3rate #chu00e9cate #Du00edaMundialContraElCu00e1ncerDeMama #Du00edaRosa #PorLasQueLuchan #PorLasQueYaNoEstu00e1n