Nikki, exintegrante de 'Acapulco Shore', arrasa en Instagram con su belleza

Hay imu00e1genes que se pueden escuchar, la verdad es que hoy no ha sido un gran du00eda, pero algo que me caracteriza mucho es que a pesar de todo siempre estoy riendo, cantando, bailando... me gusta hacerme y hacerle mu00e1s amena la vida a las personas que me rodean, trato de no tomarme nada personal, de tratar bien a la gente... dar lo mejor de mi en cada cosa que hago y este post es un recordatorio de que aunque ahorita no estu00e9 a mi 100% no afectaru00e1 mi esencia, gracias a todas las personas que estu00e1n conectadas conmigo de alguna forma u2665ufe0fud83dude4f