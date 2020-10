Poncho de Nigris recuerda su pasado como pandillero: "Me querían matar"

View this post on Instagram

Gracias por la entrevista @gainfante y poder demostrar la realidad detrau0301s de todo. La vieron ? Les gusto ??? Lo leo y contesto ud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffbud83dudc47ud83cudffb #elminutoquecambiomidestino @elminutotv