"Qué les importa": Actriz de Televisa responde en 'Sale el Sol' a críticas por no presentar a su pareja

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Patricia Reyes Spíndola, dio tremenda sorpresa hace unos días luego de revelar en entrevista con TVNotas que desde hace 27 años tiene una relación sentimental.

Esta mañana la famosa intérprete de Televisa apareció en una entrevista con el programa Sale el Sol y aquí respondió a las críticas que ha recibido por no revelar públicamente quién es su pareja.

Con mi pareja tengo 27 años pero se ha conservado porque precisamente, es mi vida privada y de eso no hablo, hablo de mi trabajo y a la gente qué le importa con quién vivo o con quién no vivo", dijo tajantemente.

Reyes Spíndola también detalló que desde su juventud dejó claro que no quería tener hijos y a sus 67 años aún se mantiene firme en esta decisión.

En una de esas que me preguntaron porqué no se casa, pero si no quiero tener hijos, para qué me caso, prefiero ser amante... desde joven siempre dije no quiero tener hijos y ahora es una realidad", explicó.