"Son tantas cirugías": Maribel Guardia estrena 'look' de jovencita a sus 61 años

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, Maribel Guardia sorprendió en redes sociales al aparecer con un look bastante juvenil pues su cabellera corta fue la sensación de propios y extraños.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la famosa actriz y presentadora compartió una radiante fotografía que ni pareciera que ya alcanza los 61 años de edad.

Ama con toda la fuerza de tu corazón”, destacó en el post.

Mientras que sus seguidores y demás usuarios de Internet no se hicieron esperar para aparecer en los comentarios de la publicación y expresarse al respecto pues aún cuando no es la primera vez que usa este look, se dejó ver de distinta manera.

Bien estar vieja, pero vieja y ridícula no".

Son tantas cirugías que ya párese muñeca".

Parecer egipcia".

