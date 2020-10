Tras 12 años desaparecida y fuerte depresión, actriz de Televisa luce drástico cambio en TV Azteca

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo no dudó en defenderse de las personas que la critican por aparentemente haber subido de peso tras la aprehensión de su esposo Juan Collado, quien actualmente se encuentra encarcelado.

La actriz, quien desapareció de Televisa en 2008 y dejó las telenovelas, apareció en el programa Hoy hace algunas semanas para promover su fundación para adoptar mascotas rescatadas de la calle y hacer consciencia sobre el maltrato animal.

Lee también: Adiós TV Azteca: Tras vencer al cáncer y vender manzanas para sobrevivir, conductora llega a Televisa

Luego de que en redes sociales señalaran a la actriz por supuestamente tener unos kilitos de más, Carrillo en entrevista con Ventaneando para TV Azteca, replicó:

Yo hago pilates... A ver… ¿a poco me ves?... O mira, voltea a verme por favor, tengo mis buenas pompis, y tengo mi abdomen plano, de qué estás hablando, ve esto, nunca lo enseño, pero no es cierto".

Posteriormente, luego de confesar que también padeció depresión, Yadhira explicó el motivo por el que no presume su figura: "Yo enseño poco, pero hago mucha labor... yo enseño poco, pero me pongo a chambear en mis perritos todos los días, y en mi casa, y que en mi casa haya comidita, y que tenga todo muy limpio".

Podría interesarte: Adiós 'Hoy': Tras dejar TV Azteca por Televisa, 'traicionan' a Tania Rincón y la dejan sin trabajo

De la misma manera, la artista reveló que es muy recatada.

No uso ropa entallada porque soy muy pompudita… entonces me da mucha pena ser pompuda, entonces uso mucha ropa flojita, me da pena que me volteen a ver, esa es la verdad, me da mucha pena que me volteen a ver y sí, creo que nunca se los había dicho, entonces si yo me pongo ropa entallada, pues si voltearían, entonces siempre me pongo super aguadita, prefiero".

Finalmente, aseguró que ella es una mujer muy recatada y por eso prefiere usar ropa suelta, pues además respeta a su esposo y no le gustaría que pasara algún inconveniente con otro hombre por este motivo.

"No, a ningún lado, la verdad es que no me gusta que Juan esté inquieto de ninguna manera, nunca, jamás he sido así. No, no, no, en realidad no, yo soy penosa, me da pena que me volteen a ver... qué curioso, es curioso, pero así soy", finalizó.

Yadhira Carrillo confesó que ha sufrido depresión porque su esposo Juan Collado está en prisión, pero ha salido a flote gracias a la terapia y a sus perros. Ventaneando uD83DuDCFA



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. uD83DuDC49 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/970eOp6UVi — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 19, 2020

Fuente: Agencia México y Twitter @VentaneandoUno