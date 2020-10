Tras dejar TV Azteca y 10 años en Televisa, actor pierde su exclusividad y hará esto para sobrevivir

Ciudad de México.- En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el actor David Zepeda se sinceró sobre su vida y confesó, entre otras cosas, lo que sintió al filtrarse su video íntimo, si tuvo un romance con Aracely Arámbula y que perdió su exclusividad con Televisa.

El sonorense, quien empezó su carrera en TV Azteca y actualmente protagoniza la telenovela Vencer el desamor en Las Estrellas, contó que la empresa decidió rescindir su contrato en 2019 tras protagonizar éxitos como Sortilegio, Soy tu dueña y Por amar sin ley.

Luego de que hablara de su repentino cambio de profesión, ya que antes de debutar en la actuación ejercía como abogado en Sonora, Zepeda reveló que luego de 10 años de relación, se enfrentó a una difícil ruptura, pero que ahora son amigos.

También habló sobre sus videos íntimos, los cuales se filtraron y causaron escándalo:

Era una niña con la que salía. Era una videollamada a través de Skype y ella la grabó. La otra fue error mío, se la mandé a la niña con la que estaba saliendo. Se me cayaó el teléfono y se me mando a historia. Cuando veo ya era demasiado tarde. Estaba apenadísimo porque dije: 'Otra vez con mis pend...'".

Además le respondió a los que lo señalan que sería homosexual.

Me fascinan las mujeres. No me pudieron un levantar un falso más tajante. Amo a las mujeres y si me gustaran los hombres lo diría sin problema pero no, nada que ver. Entiendo que estábamos en el ojo del huracán y lo más fácil es inventar notas para vender".