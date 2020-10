Tras ser eliminada de '¿Quién es la Máscara?', Marjorie de Sousa deslumbra en fabuloso 'outfit'

View this post on Instagram

ud83dudda4Cuando dejas de sonu0303ar, dejas de vivir ud83dudda4 #SiempreBrillaFuerte #MarjorieDeSousa #LaVidaEsUnHermosoRegalo #sol ud83dudcf8 Francisco Devia @deviaphotography ud83dudc84 Adrian Castillo @adriancastillomakeup ud83dudc69ud83cudffc Heu0301ctor Au0301vila @avilahec ud83dudc57 Enrico Bompani @enricobompani @edhergin