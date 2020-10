Tras vencer al cáncer y perder su exclusividad, actriz de Televisa hace fuerte súplica en 'VLA'

Ciudad de México.- La primera actriz Patricia Reyes Spíndola se sinceró y abrió su corazón a TV Azteca para presentar su historia de vida y su lucha contra el cáncer de mama en la sección 'En sus batallas' para Venga la Alegría.

En 2017, la actriz perdió su contrato de exclusividad con Televisa luego de desarrollar toda su carrera artística allí, desde 1982 hasta 2016. Spíndola se fue a Imagen TV en 2018, La Reina del Sur (2019) y La Doña (2020) en Telemundo, hasta que volvió a la televisora de San Ángel para participar en Imperio de Mentiras.

Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, Spíndola reveló cómo supo que tenía cáncer en el 2011: "Fui a que me leyeran las cartas para ver si me convenía cambiarme de casa. 'No Patricia, las cartas solo me hablan de que tienes una enfermedad grave y hereditaria'", dice.

Mi mamá tuvo cáncer. En la noche me habla un amigo y me dice: 'Vi tu carta astral y de verdad tienes que ir al doctor'".

La actriz, quien enfrentó la dolorosa muerte de su madre, la escritora Martha Reyes Spíndola, hace unos meses y acaba de confesar que tiene pareja sentimental desde hace 27 años, se hizo un chequeo general, una mastografía y resultó que tenía cáncer.

El doctor me dijo la frase que nadie quiere oír. 'Señora, tiene cáncer muy agresivo. Hay dos caminos, o te quito la mitad del seno o te quito todo'. Y me quité todo".

Confesó que ante la prensa mentía pues no tomó consciencia del tema y no se hacía chequeos. En 2019, la actriz tuvo otra cirugía para extirpar la matriz y ovarios.

Ahora, da conferencias donde promueve la autoexploración y realización de mastografías y suplica a las mujeres recurrir a la autoexploración e ir al doctor para checarse y detectarlo a tiempo.

No sientan que la palabra cáncer es sinónimo de muerte. Habemos miles de mujeres que somos parte de una estadística de mujeres que estamos bien. A partir de esa experiencia no dejo que se me pasen fechas de los exámenes y pido a mujeres que no lo dejen y no solamente piensen en el mes de octubre".

Fuente: Canal de YouTube de 'Venga la Alegría'