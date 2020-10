Tras 'veto' de Televisa y TV Azteca, desaparecido galán hace fuerte declaración en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Eduardo Capetillo se sinceró en entrevista para el programa Sale el Sol, y no dudó en defenderse de los ataques y señalamientos que ha recibido a lo largo de los años tras su aparente control hacia su esposa Biby Gaytán.

En 2011, el exgalán de telenovelas firmó un contrato millonario con TV Azteca y "traicionó" a Televisa tras más de 25 años en la empresa, sin embargo, su estancia en el Ajusco fue breve pues se dijo que no recibió todo lo que se le había prometido.

Lee también: Adiós TV Azteca: Tras vencer al cáncer y vender manzanas para sobrevivir, conductora llega a Televisa

Sin trabajo en televisión, se dice que fue vetado, por lo que comenzó a dar conferencias de superación personal y estar muy activo en sus redes sociales, en donde comparte mensajes de vida y consejos sobre cómo llevar una vida más saludable.

Desde hace años se dijo que él no le permitía a su esposa trabajar, además de presuntamente prohibirle a sus hijos acercarse al medio, por lo que ahora rompe el silencio. Asegurando que su matrimonio con la también cantante y actriz es normal, explicó:

Biby y yo hemos sido dos seres humanos que hemos tenido un proyecto de vida en común, siempre me han tachado a mí del malo, del dictador, la sacó del… ¡no importa!... el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Yo quisiera saber si los que me critican o las que me critican, pues son la Madre Teresa de Calcuta".

Tras defender su relación con Gaytán, el intérprete también habló de sus adicciones, mismas que aseguró lo volvieron un padre ausente en ocasiones. Sin querer entrar en detalles, destacó que su idea al hablar de este tema fue crear conciencia y ayudar a otras personas a ver que siempre existe una solución.

Podría interesarte: Adiós 'Hoy': Tras dejar TV Azteca por Televisa, 'traicionan' a Tania Rincón y la dejan sin trabajo

"Soy un ser humano con defectos y virtudes, normal, como cualquier otro. Con mi hijo, pues también tuve el proceso que tuve que tener como ser humano por haber estado ausente. Tenía muy claro que al yo decir que me han rebasado muchas sustancias, que me han rebasado muchas emociones y demás, pues la gente va luego luego a buscar el lado amarillo, pero no, no es por ahí, porque el mensaje es muy poderoso, va mucho más allá", remató.

Tras estas declaraciones, la conductora Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro un tanto molestas aseguraron que la información que da es para vender sus conferencias, por lo que él ya debería saber que si declara algo de manera pública se hablará de eso en medios para dar seguimiento a la nota, no por amarillismo como él comentó.

Usuarios lo hicieron pedazos en los comentarios, dudando de que en realidad haya padecido adicciones y sí haya sido un padre ausente como lo ha comentado.

No le creo que haya sufrido adicciones, viene de familia muy cuidada", "Qué lástima que recurra a eso para que hablen de él", "Qué flojera ese señor", "Su carrera está muerta, no me interesa saber de este desaparecido", "Qué bonita mercadotecnia al crear esta mentira para vender una conferencia".

Fuente: Agencia México e Imagen Entretenimiento e Instagram @capetillo_eduardo