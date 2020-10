Al borde del llanto, Consuelo Duval confiesa en 'Hoy' que iba a morir: "Tenía terror"

Ciudad de México.- La querida y divertida actriz, Consuelo Duval, recientemente abrió su corazón en una entrevista con Hoy y otros medios de comunicación, a los cuales confesó que llegó a pensar en que iba a morir, además de sentir mucho "terror" pues se le alojó en el cerebro.

Era una enfermedad a la que le tenía terror y me alcanzó, me quedé como paralizada, a parte la chava que me mandó los resultados me dijo lo siento mucho, ahí sentí como me flaqueaban las piernitas", dijo Duval.