Ana Martín recuerda cuando conoció a Bárbara Mori para la telenovela 'Rubí'

Ciudad de México.- Dentro de la historia de la televisión mexicana, Rubí, llegó a ser una telenovela con una trama atrapante, la cautivó a todo el público con sus personajes y los excelentes actores que la interpretaron.

Destacando entre todos, la propia protagonista, Bárbara Mori, quien dio vida a 'Rubí', pues ella logró sorprender al público con su mirada hipnótica y su cautivadora presencia.

En una entrevista virtual, la famosa, Ana Martín, quien interpretó a la madre de la actriz protagonica, contó como fue su experiencia en el famoso melodrama de Televisa y habló sobre la primera vez que vio a Bárbara en los castings.

…Yo de lejos no veo, pasó, me saludó muy linda y de repente veo entrar unos tacones, con un vestido rojo, me quedé súpita, no se lo dije a ella, pero yo pensé, 'Bueno esta niña, yo tengo que durar la mitad de la novela, pero creo que mata en el primer capítulo genial', ya después supe que era Bárbara Mori", contó Ana Martín.