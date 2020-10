Golpe a Gustavo Adolfo Infante: Tras despido de 'DPM', conductor lo 'traiciona' al hacer esto

Ciudad de México.- Apenas la semana pasada el conductor de De Primera Mano, Michelle Ruvalcaba, anunció que dejaba el programa de Imagen TV y desde entonces, se desató la polémica.

El presentador, quien trabajaba junto a Mónica Noguera y Gustavo Adolfo Infante, fue reemplazado por Addis Tuñón ya que, en palabras de la misma empresa, "se buscaba un perfil más periodístico" para el programa.

En una transmisión en vivo, el conductor, quien también trabaja en El Heraldo TV, dio detalles de su despido y aseguró que le notificaron que ya no se presentara, por lo que no regresó al aire.

Sin embargo, el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga afirmó que Ruvalcaba mintió al asegurar que la empresa fue la que le dijo que ya no se presentara, pues sostuvo que tenía pruebas de que él fue quien no quiso volver por otros compromisos de trabajo.

Se habla de que todos los cambios en Imagen TV serán el 15 de octubre. En esta fecha es cuando se iría Roberto Carlo de 'Sale el Sol'. Él sigue con la misma postura de despedirse hasta entonces", dijo Zúñiga.

El youtuber comentó que alguien que trabajó en Imagen Televisión se comunicó con él y le dijo que en la empresa "siempre han tenido muy buen trato".

Cuando él (Michelle) sale en un 'En Vivo' y revela lo que pasó tras bambalinas dice: 'Yo no sé por qué tomaron esta decisión, pero yo ya no voy a ir'. Eso fue lo que dijo. Es un mentiroso, es el nuevo 'Pinocho'", argumentó.

"Yo tengo en mi poder información muy distinta a la que él compartió. Tengo pruebas para empezar, pero no las puedo mostrar. Michelle, sabes que lo que diré es una verdad, no me puedes desmentir porque tengo pruebas", dijo Zúñiga.

De acuerdo con el youtuber, entre los compromisos de trabajo que dijo Michelle estaban, presuntamente, "grabar unos promos de El Heraldo, un viaje a San Miguel de Allende y una grabación de un especial de El rostro de El Heraldo", sin embargo, el más fuerte es uno que -de ser confirmado-, sería una dura traición a su excolega, Gustavo Adolfo Infante.

Este 2 de octubre por la mañana él vuela a Los Ángeles, California a escuchar una propuesta de trabajo que al parecer viene de Elisa Beristain y Javier Ceriani (...) El señor vuela de México a Los Ángeles a tener una reunión en este programa de televisión, el de Estrella TV. Por todo eso argumentó que no podía regresar a DPM y no podía terminar el compromiso".

Ceriani y Beristain no tienen una buena relación con Infante. De hecho, se han enfrascado en una serie de fuertes declaraciones y ataques al aire, por lo que si Michelle se une a este equipo, sería un golpe para él, luego de afirmar que le agradece todo lo que le aprendió aunque "nunca fue su amigo".

La información no ha sido confirmada por una fuente oficial, por lo que aún permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Alejandro Zúñiga