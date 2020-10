Golpe a Televisa: Laura Bozzo estalla contra 'Chisme no like' y Javier y Elisa la llaman "payasa"

Ciudad de México.- Laura Bozzo se fue contra el medio Chisme no like al negarles una entrevista pero ellos usan sus cámaras para hablar de ella.

En una entrevista a los medios, Laura mencionó que no quiere darle entrevista a Chisme no like que si ese medio estaba presente ella no iba a hablar por lo que le pidió a su chofer que se fuera porque no les iba a responder nada porque sus abogados son los que están llevando un proceso legal.

Javier Ceriani y Elisa Berstain decidieron sacar todas las pruebas de las actitudes que ha hecho Laura desde los audios hablando de México, de María Celeste, las declaraciones de Adame y de su ex.

Cuando se negó a dar la entrevista la presentadora peruana dijo que ella no hablaba de los famosos porque ella solo ayuda ala gente por lo que no tiene que hablar de nadie, que no estaba obligada a dar declaraciones porque ella es honesta y quienes la difamen o le hagan daño no le dará entrevistas:

Es una payasa, ¿cómo que no hablas de los artistas si El Gordo y la Flaca te armó un segmento para hablar de los famosos, defendiste a la de Badabun, defendiste una entrevista con los Panini".

Javier y Elisa mencionaron que ellos siempre hablan con la verdad, enseñan pruebas y que el comportamiento de Laura no es correcto, porque han sido atacados por ella y que ella atropella la libertad de expresión.

