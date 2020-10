Lucero relata los momentos de angustia que vivió en un aeropuerto por su pasaporte

Ciudad de México.- La cantante, Lucero, como cada viernes contó al portal de espectáculos TV Notas, lo que que vendrá en su próximo video en YouTube, en el cual recordó la vez que tuvo problemas con un pasaporte.

Resulta que todo se dio un día que iba a viajar a Chile para dar un concierto el sábado, ella tenía que salir el jueves, pues el viernes no había vuelos hacia ese país, por lo que al arribar al aeropuerto recordó que no traía dicho documento.

En su momento me causó ansiedad, angustia y desesperación. Iba ya rumbo al aeropuerto a un show con todos los boletos vendidos, la presentación era el sábado, pero yo tenía que viajar a fuerza el jueves en el único vuelo que existía ya que el viernes no había. Llevaba todas mis cosas y de repente con un dolor en la panza les digo 'no traigo mi pasaporte'", dijo.

En su mensaje, señala que al final optó por pedirle a la persona que hacía la limpieza en casa, que tomara un taxi y de inmediato se fuera al aeropuerto, sin embargo por el tráfico existía la posibilidad de que no llegara a tiempo.

en mi casa trabajaba Mary, le pedí que localizara mi pasaporte y que tomara un taxi de inmediato y me lo llevara al aeropuerto. Sin embargo con el tráfico no le iba a dar tiempo de que llegara para que yo pudiera documentar. El estrés era cada vez más fuerte, no era que se me había olvidado un vestido o las botas del show, simplemente ¡no me iban a dejar subir al avión!", indicó.