Manuel José aparece en 'Sale el Sol' con certera respuesta para José Joel

View this post on Instagram

Siento pena y compasiu00f3n por aquellos que viven presos a voluntad del odio y la mentira. Que creen ingenuamente que pueden combatir la verdad con montajes baratos e insultos. Con campau00f1a difamatoria solo exhiben y comprueban su pobreza mental y espiritual. Dios conceda paz a sus atribulados corazones. MUY PRONTO EXCELENTES NOTICIAS. ABRAZOS.