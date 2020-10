Por ahorrar dinero, Frida Sofía sufre accidente al pintarse el cabello

Ciudad de México.- La cantante, Frida Sofía, mediante sus historias de Instagram compartió un video en el cual se le vio con un nuevo color de cabello, el cual es muy distinto a lo que usa antes.

Y es que la hija de la rockera en los últimos días se le ha visto pintando su departamento, por lo que tomó la iniciativa de hacer lo mismo con su pelo, sin embargo ahora de forma casera, al acudir al supermercado por un tinte de caja.

Tras estas acciones, Frida pudo percatarse que el resultado no fue el mismo que en el salón, pues en esta ocasión notó que su cabellera era color naranja.

Me pinte el pelo sola, no ve, me quedo naranja, oh Dios mio, me lo unte todo, no usen tinte de caja, voy a llorar, neta ya llore, ni con filtro se ve bien, ¿qué voy a hacer?”. Pese a todo Frida Sofía lucía bastante bien y aunque ella asegura que le agarró otro tono, lo cierto es que eso se puede corregir y regresará a su tono natural", dijo.