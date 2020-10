"Qué bárbara": De espaldas, Fabiola Campomanes alborota corazones con coqueta fotografía

Ciudad de México.- La guapísima actriz Fabiola Campomanes, volvió locos a sus seguidores en Instagram, después de subir una nueva fotografía a su perfil donde luce espectacular a la luz de la luna en un cautivador 'outfit' de verano.

Con la descripción "You are always there" que significa "Siempre estás ahí", Fabiola hizo viral la postal donde únicamente usa la parte inferior del conjunto y demuestra a sus fans lo mucho que ejercita su físico.

La fotografía rápidamente se llenó de comentarios aduladores y uno que otro atrevido piropo, como el de Julio Camejo quien afirma que jamás se "había fijado tanto en la luna" ya que Fabiola decidió tomar la imagen de espaldas mientras ella mira y disfruta del cielo estrellado.

Srita. Campomanes nunca me había fijado tanto en la luna".

¡Be-lle-za!".

Arte".

Espectacular".

Qué bárbara, qué hermosa".

Cabe resaltar que la fotografía de Campomanes se encuentra entre las últimas que hizo públicas en su perfil en Instagram y se puede accesar a ella desde cualquiera de las dos publicaciones en esta nota.

