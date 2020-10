"Qué belleza": Tábata Jalil pone de 'cabeza' a todo TV Azteca con este vestido en 'VLA'

View this post on Instagram

u00a1Nuestra querida @tabatajaliloficial nos presenta un reportaje sobre una subasta de papalotes hechos por artistas mexicanos en apoyo a la Cruz Roja!ud83dude4cud83cudffbud83cudf89ud83cudf8aud83eude81 ud83dudcfa @isabelruizdevelascoartist @bernardiniartgallery #VLA