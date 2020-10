"Son unas perr... las dos": Consuelo Duval opina sobre el pleito entre Niurka y Montserrat Oliver

Ciudad de México.- Hace unos días, se dio un escándalo dentro de los foros de Televisa, luego de que supuestamente sugieran diferencias entre Niurka Marcos y la conductora de televisión, Montserrat Oliver.

A pesar de que el enfrentamiento no pasó a mayores, si dio de qué hablar, en esta ocasión, fue el turno de Consuelo Duval, quien opinó acerca de los dimes y diretes entre sus compañeras famosas.

Lee también: "Bambi recién nacido": Cynthia Rodríguez sufre nueva caída en 'VLA' y se la comen viva

Hay un dicho que dice, no me compares con un perro, no merezco tan alto calificativo y si, Yolanda y Montserrat son un par de perr… divinas que saben amar como perr…, además no lo sentí como una ofensa, Niurka está loca, es encantadora un día te adora, otro día no, Niurka es como ella lo dijo, 'La Señora de la Polémica'", comentó Duval.