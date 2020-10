¿Tercera en discordia? Destapan polémico video de Sharis Cid con Arturo Peniche y redes estallan

Ciudad de México.- Este viernes 2 de octubre salió a la luz un video que desata aún más la polémica de infidelidad en la que están envueltos Arturo Peniche y Sharis Cid, esto debido a que en este se ven detalles muy comprometedores que hacen 'estallar' a las redes sociales.

Como se sabe, esta semana TV Notas compartió una nota en la que supuestamente ha sido la suegra de Brandon Peniche la causante de que sus padres se separaran, algo que molestó de sobre manera a Cid y 'explotó' diciendo que solo la estaban "difamando", incluso demandó al medio.

“Basta que se me difame así. Yo no sé quién me odia tanto. Somos una familia que nos queremos y nos amamos. Lo único que puedo decir es que no crean todo. Esto no se va a quedar así”, sentenció Cid contra la revista en entrevista con Flor Rubio.