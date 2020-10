Tras arrasador éxito en 'La familia P. Luche', actriz de Televisa enloquece al exhibirse de esta forma

View this post on Instagram

Miren nomu00e1s la belleza de huipiles del @tiendamapmx ud83cuddf2ud83cuddfdud83eudd70. Du00e9nle a la izquierda para que vean los tres. u00c9chenle un ojo a la tienda del MAP que estu00e1 increu00edble. Todos son piezas u00fanicas. En este 2020, la Tienda del MAP, A.C. cumple 14 au00f1os de promover y difundir el genuino arte popular mexicano y sus creadores. Han consolidado una red de comercio junto con mu00e1s de 800 artesanos de todo el pau00eds. A rau00edz de la pandemia el mercado se ha paralizado y estas familias lo han resentido. Cada pieza, cada textil, representa el trabajo de un artesano, su familia y su comunidad. Compremos lo hecho a mano, hecho por manos mexicanas. INFO DE LOS HUIPILES: ud83dude0dud83dude0dud83dude0d Foto 1 u27a1ufe0f Huipil de tres lienzos perteneciente a la comunidad mixteca de Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, Mu00e9xico. Elaborada de algodu00f3n tejido en telar de cintura; el hilo de color azul es tinte natural au00f1il. Foto 2 u27a1ufe0f Huipil hecho en 3 lienzos en telar colonial con suaves hilos de algodu00f3n 100%. Origen: Chiapas, Mu00e9xico. Foto 3 u27a1ufe0f Hupil de algodu00f3n teu00f1ido con au00f1il, tejido en telar de cintura con brocado y randa en algodu00f3n coyuchi; brocado con algodu00f3n teu00f1ido con caracol pu00farpura. Origen: Oaxaca, Mu00e9xico.