Tras exhibir catálogo de Televisa, polémica actriz explota y deja en shock con fuerte declaración

Ciudad de México.- La polémica actriz y cantante Alejandra Ávalos, quien en 2017 causó un gran escándalo al supuestamente confirmar que supuestamente sí existía el famoso catálogo de actrices en Televisa, vuelve al ataque con fuertes declaraciones tras ser demandada.

La actriz y cantante arremetió en contra de Anel Noreña luego de que la madre de los hijos mayores de José José asegurara que la demanda en contra de ella continúa, aunque podría retractarse si es que la intérprete de Amor fascíname le ofrece una disculpa pública y firma un documento donde se compromete a no volver a hablar de su expareja.

Desestimando cualquier acción legal en su contra, Ávalos aseguró:

Primeramente esa demanda no ha llegado a mis manos, no he sido notificada, entonces cómo voy a ofrecer una disculpa si no sé de qué quiere que me disculpe".