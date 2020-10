Tras veto de TV Azteca, Atala Sarmiento aparece en Televisa y 'hunde' a Chapoy al confesar esto

Ciudad de México.- Luego de que revelara que estaba vetada de TV Azteca tras su salida de Ventaneando y 23 años en la empresa, la conductora Atala Sarmiento 'reapareció' en Televisa e hizo una fuerte declaración al aire.

Durante una recopilación de las 10 confesiones más impactantes en el programa Netas Divinas de Televisa, se incluyó una que causó conmoción y dio un duro golpe a su exjefa Pati Chapoy.

La presentadora vive en España y actualmente está alejada de la televisión (el clip original es de finales del 2018), pero sí volvió a aparecer en los foros de Televisa, donde retomaron su aclaración de si había sido o no despedida del programa de espectáculos en 2018.

"¿Atala te corrieron?", le pregunta Consuelo Duval, a lo que ella responde muy seria:

No, pero sí se me puso contra las cuerdas para que yo tomara la decisión. No se me dijo: 'Te vas' pero sí se me puso en un callejón contra la pared de 'pues esto es lo que hay... ¿qué haces?'".

Durante ese clip, Atala relató la historia del famoso contrato que negoció porque había "cosas que no me parecían para mi futuro profesional" y que cuando empezaron rumores de que se podría ir a Televisa, le revocaron todo lo negociado. Fue ahí que ella se negó a firmarlo y terminó saliendo de la empresa.

23 años en un mismo trabajo con la misma jefa habla de lo leal y agradecida que soy, creo yo. Pero antes de eso, me tenía que ser leal a mí y no lo firmé. Entonces me dijeron que no podía continuar en el programa y dije: 'Si no puedo continuar aquí, yo trabajo para una empresa, ¿qué más hay en la empresa para mí?' y me dijeron: 'No hay nada' y me dicen que tengo que salir y salí".