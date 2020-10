¿Tuvo carencias? Andrea Legarreta cuenta detalles inéditos sobre su infancia

View this post on Instagram

S O N R Iu0301 E!! Que NADA ni NADIE borre tu sonrisa!! Sigue avanzando!! Y no dejes de ser buena persona a pesar de quienes no lo son, o lo que hayas pasado o esteu0301s viviendo... Todo pasa... ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0fud83dude4fud83cudffb Mi collar es de @elepantamx y en la compra de sus productos ayudas a fundaciones que protegen a los elefantes ud83dudc18ud83dude4cud83cudffbud83dudc18u2764ufe0fud83dudc18u2764ufe0fud83dude4fud83cudffb