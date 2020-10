Vadhir Derbez sorprende a sus seguidores con su nuevo sencillo en inglés

Ciudad de México.- El actor, Vadhir Derbez, mediante sus redes sociales recientemente estrenó nueva sencillo, el cual ahora es en inglés, innovando con un nuevo idioma, pues desde hace poco todas sus últimas interpretaciones fueron en español.

Where You At, es su nuevo material, del cual estuvo hablando a través de la señal de Univision, donde se mostró muy contento por los próximos proyecto que se vienen.

Es una muy buena rola, a mí me encanta. No es cien por ciento en inglés porque hay cosas en ‘spanglish’. Es una mezcla muy padre de todo, sin dejar de lado ese toque latino”, dijo.

Desde su paso en el reality, ¿Quién es la Máscara?, Vadhir menciona que le dado más amor a su carrera musical, sin dejar de lado la actoral, en la cual se encuentra en la cúspide.

Tengo por ahí otro sencillo que se llama ‘Buena suerte’ y es una canción muy buena, ya quiero que el público la escuche. Además de que estoy viendo una colaboración con Ximena Sariñana”, adelantó.

