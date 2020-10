YosStop 'humilla' a Erika Zaba por su polémico vestuario en concierto: "Stylist despedido"

Ciudad de México.- Nuevamente la querida exintegrante de OV7, Erika Zaba, ha sido nuevamente 'humillada' por parte de la youtuber, YosStop, quien por error hizo un comentario que hizo sentir ofendida a la cantante cuando hablaba sobre lo mal que se sintió al respecto en Pinky Promise, show de Karla Díaz.

En mi Instagram, de repente que sí tengo más seguidores que en mi canal, de repente veo más comentarios y sí creo que tengo más haters. Sí me afecta (…) Hace dos semanas tuvimos un concierto y antes de subir al escenario, tomé una foto en el camerino. Yo estaba la más nerviosa. Cuando bajé del escenario vi la foto con tres mil comentarios, pero eran de que mi vestuario estaba fuera de lugar, que me veía muy mal, vulgar, no es gente de tu edad, ya eres mamá, no lo puedes usar", explicaba.