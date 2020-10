Actor de 'El Señor de los Cielos' da un giro a su carrera y deja la actuación por la agricultura

Ciudad de México.- El actor Sebastián Caicedo, quien ya lleva tiempo alejado de los reflectores, apareció ante las cámara para dar un aviso importante, al informar que está ocupado en otros asuntos.

En su relato, el colombiano menciona que que ahora tiene una nueva faceta en la agricultura, en la cual le va bien, por lo que ya lleva años dedicándose a ella.

Podría interesarte: Desempleado: Tras rechazo de Televisa y drástico cambio, Jorge Salinas ahora se dedica a esto

La gente siempre cree que si no estoy trabajando en la actuación o no estoy saliendo en la televisión no hago nada más, creen que porque Carmen es famosísima en la parte de Latinoamérica entonces de pronto yo estoy en mi casa rascándome la cabeza y soy mantenido, que esa es la palabra que muchas personas usan", comenzó.

Además mencionó que labora junto a su pareja en un proyecto de nombre C y S, Beauty & Health, donde dan consejos de belleza, ejercicio, nutrición, entre otras cosas.

Lee también: Tras 28 años en Televisa, actor de 'Vecinos' los cambia por TV Azteca y da fuerte exclusiva en 'VLA'

Con respecto a un posible regreso, él afirma que sí lo tendrá, pero mientras se encuentra feliz haciendo lo que le gusta, y lo llena económicamente hablando.

Yo voy a regresar muy pronto a las pantallas, sea en televisión, sea haciendo series, pero como ser humano individual yo tengo que tener algo diferente. Yo estoy feliz haciéndolo ahorita porque en Colombia la industria está parada. Hay muy poco trabajo, no están haciendo audiciones... Yo como Sebastián no me puedo quedar quieto en mi casa prendiendo la televisión o esperando a que el trabajo me llegue. Yo necesito hacer algo”, dijo.