Actriz de Televisa revela en 'VLA' que le negaron protágonico por su físico: "Pinc... orejona"

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Patricia Reyes Spíndola, abrió su corazón en entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría y durante la sección En sus batallas habló de sus más grandes retos.

La aclamada intérprete de Televisa explicó que desde muy pequeña se ha tenido que enfrentar a fuertes situaciones como sufrir dislexia.

Reyes Spíndola detalló que vivió una dificil infancia debido a esta enfermedad que no le permitía escribir bien y confesó que hasta el momento sufre las consecuencias.

Me ponía los zapatos al revés, me hacían muchas burlas, la d y la b nunca supe la pancita para qué lado va, empecé a copiar y aún copiado no salía bien... a veces que mi apellido Nuñez lo ponía con S y es con Z", puntualizó.

Asimismo, doña Patricia, de 67 años, confesó que el famoso Emilio 'Indio' Fernández la rechazó cuando la conoció y le negó el protagónico de la película debido al tamaño y forma de sus orejas.

Emilio había seleccionado a tres actrices, al final me quedo yo y estaba con un cigarro en la boca y se volteó y dijo 'no no no, esa niña con esas pinc... orejas no puedo ser estrella de mi película", recordó.