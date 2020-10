César Bono cuenta el desespero que le provoca el tener que usar silla de ruedas

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa, César Bono, preocupó a miles de sus fans, pues últimamente se le ha visto algo decaído en su estado de salud.

Los rumores de que su situación se estaría agravando, surgieron luego de que fuese visto andando con bastón y después en silla de ruedas; en su reciente entrevista con De Primera Mano, el artista contó porque ha requerido el uso de estos aparatos.

La silla de ruedas me la ponen en las instalaciones de Televisa, yo llego sin ella, pero en la puerta me apoyan con ella para agilizar la producción, porque si me voy de la puerta al foro, a mi ritmo, llegó al programa mañana".