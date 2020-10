Conductora de 'Hoy' estalla y confirma al aire terrible ruptura amorosa: "Me dijo no quiero nada"

Ciudad de México.- La mañana de este martes la conductora Andrea Escalona presentó la segunda parte de su entrevista con Maki y Mónica Noguera para el programa Hoy en su sección Sex Andy City.

En esta ocasión las tres guapas mujeres hablaron sobre sus relaciones pasadas y en un momento de sinceridad, la hija de Magda Rodríguez confirmó que ya había terminado su último noviazgo.

Mientras Maki recordaba que Juan Soler no quería formalizar su relación ni casarse, Escalona estalló y confesó que ella estaba pasando por una situación igual y lo mejor fue terminar.

Juan me dijo 'no creo en el matrimonio' y yo le digo 'pues vamos a terminar porque si no nos casamos', a él no se le ocurrió darme el anillo", dijo la argentina.