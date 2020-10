Embarazada y con vestido corto, Joanna Vega-Biestro deleita todo 'Sale el Sol'

View this post on Instagram

Aprovecha las oportunidades que la vida te da ud83eudd32ud83cudffb . ud83dudcf8 Camerino style ud83eudd2a . ud83dudc57 @sarahbustanioficial . . #selfie #instapic #picoftheday #style #fashion #look #yellow #lookoftheday #ootd #mood #smile #happy #me