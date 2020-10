Entre lágrimas, Kim Kardashian recuerda su aterrador asalto en París: "Pensé que abusarían de mí"

Estados Unidos.- Durante su entrevista en My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman la polémica Kim Kardashian no pudo contener las lágrimas al recordar nuevamente el aterrador momento que vivió en París en el año 2016 cuando fue asaltada por un grupo de hombres, confesando que pensó que iba a ser abusada.

Uno de los temas que más han sonado en la vida de la familia Kardashian-Jenner, ha sido la ocasión en la que en el año 2016 un grupo de hombres invadió el departamento dónde se hospedaban Kim y su hermana Kourtney Kardashian durante su viaje y amarraron a la esposa de Kanye West a una silla, momentos en los que solo podía pensar en dos cosas, una, el daño que le haría a su hermana el llegar y verla muerta, pues pensó que iban a asesinarla.

Seguí pensando en Kourtney, seguí pensando, ella volverá a casa y yo estaré muerta en la habitación y ella estará traumatizada por el resto de su vida”, confesó recordando que esa noche su hermana mayor había salido y ella se quedó sola.

La hija de Kris Jenner recordó que eran las tres de la mañana cuando pasó el aterrador hecho y al solo llevar una bata puesta pensó que iban a abusar de ella, incluso señala que se mentalizó para afrontar la situación, siendo este el segundo pensamiento que no salía de su mente mientras registraban el lugar.

Yo estaba como: 'Está bien, este es el momento en que me violarán. Esto va a suceder', sólo me estaba preparando y, entonces, lo hice y luego… no sé por qué estoy llorando, he hablado de esto antes; después me ató con unas esposas y unas mantas, luego con cinta adhesiva y me tapó la boca y los ojos”, finalizó con el momento entre lágrimas.

Fuente: Hola