"Es un vividor mujeriego": Gabriel Soto le advierte a su ex, Geraldine Bazán, de su actual pareja

Ciudad de México.- Un supuesto amigo cercano de Gabriel Soto, ha dado una exclusiva a TV Notas, dónde aseguró que Geraldine Bazán está muy enamorada del empresario Luis Rodrigo Murillo y se ha peleado con el padre de sus hijas pues este le ha advertido que él es un "vividor y mujeriego" que tenga cuidado pues hay mucho diciendo sobre él.

Sin embargo, aseguró que Geraldine está tan ilusionada y enamorado que no le cree nada a su exesposo y hasta lo ha mandado muy lejos ignorando las advertencias de este.

Geraldine anda enamoradísima de él; viajan juntos y ahora ya hasta se dejan ver en público. Geraldine primero le pidió discreción para que Gabriel no se enterara de esto. Porque Gabriel resguarda a su familia, le importa saber con quién conviven, no por Geraldine; pero cuando se enteró de su romance, le llamó", confesó la fuente.

Le pidió que por favor tuviera mucho cuidado, que fuera cautelosa por lo que se dice de este tipo, pues cuando el río suena, es porque agua lleva, que no expusiera a las niñas. Ella le dijo que sólo son inventos, pero Gabriel le dijo que no quería problemas; aunque a Geraldine no le importa nada, sólo está viendo por su felicidad", explicó.