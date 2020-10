"Están fatales": Sin piedad, audiencia de 'Ventaneando' ataca a Linet Puente

View this post on Instagram

Asiu0301 iniciamos la semana en este mes rosa en el que tenemos que hacer conciencia de la importancia de la detecciou0301n temprana del cau0301ncer de mama. Ayer se conmemorou0301 el #diu0301ainternacionaldelcau0301ncerdemama y me encantou0301 ver y escuchar que en todos los programas de radio y tv, obvio incluido @ventaneandouno , se hicieron grandes campanu0303as para informar a la audiencia sobre la importancia de la prevenciou0301n de esta enfermedad que se ha llevado la vida de tantas mujeres. A cuidarnos, tocarnos, checarnos y prevenir. Venga ud83dudc4aud83cudffbud83dudc4fud83cudffbud83dude4fud83cudffb