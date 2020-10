Golpe a 'Titanes': TV Azteca traería dos poderosos refuerzos a 'Héroes' y hacen temblar a los rojos

Ciudad de México.- Tal parece que TV Azteca ya tiene preparados los dos nuevos y poderosos refuerzos para el equipo de 'Héroes' en el Exatlón, para llenar el lugar de su más reciente eliminada y el siguiente que saldrá el próximo domingo, mismos que harían temblar a los 'Titanes'.

Supuestamente tras la eliminación de Jenny Rodríguez, hermana de Zudikey Rodríguez, se presentará Doris del Moral como su reemplazo, quién fue una difícil contrincante en la primer temporada, dónde formó una gran amistad con Ernesto Cázares y Macky González.

Te podría interesar: Desempleado: Tras rechazo de Televisa y drástico cambio, Jorge Salinas ahora se dedica a esto

Eugenio 'Keno' Martell, integrante de la temporada pasada, sería el refuerzo ante la eliminación del azul que sucederá el próximo domingo 25 de octubre, por lo que su llegada a las playas de la competencia sería entre el lunes 26 y viernes 30 de octubre.

Cabe mencionar que esta información no es totalmente segura, por lo que uno o ambos no podrían ingresar a Exatlón y en su lugar serían otros, sin embargo, esta página que toma de referencia a Keyla, no suele equivocarse y por ello sus seguidores lo toman como un hecho.

Te podría interesar: Tras cambiar a Televisa por TV Azteca, exintegrante de 'Hoy' se une a 'VLA' y causa furor

Fuente: Instagram @spoilers._exatlon_