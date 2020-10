Junto a Raúl Sandoval, Fran Meric conmueve a fans con una postal familiar

View this post on Instagram

Durante este tiempo de pandemia he pasado horas en la computadora y en el celular trabajando y sentiu0301a que mis ojos necesitaban un descanso! Todas las noches se poniu0301an rojos y me doliu0301an! . Les cuento que eso termino gracias a mis nuevos lentes Transitions que cuidan mis ojos de la luz azul nociva emitida por dispositivos mou0301viles, ademau0301s son claros en interiores y oscuros en exteriores. Asiu0301 que puedo traerlos todo el diu0301a!! Tienen mi graduaciou0301n y por si fuera poco tienen tecnologiu0301a crizal que ayuda a repeler polvo y agua!!! . Si quieres estrenar lentes como yo, ve por los tuyos, Y CHECA ESTA PROMO... si pides @transitionsmex + Crizal te llevas el segundo par gratis. #LaParejaPerfecta #Essilor #lentes #descanso #ojos #feliz #moda #comodidad