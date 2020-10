Lorenzo Méndez reacciona a la entrevista de Mr. Tempo tras escuchar que le gusta Chiquis

Ciudad de México.- Lorenzo Méndez no pudo quedarse callado y a través de sus redes sociales despotricó en contra de Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, luego de que el empresario ofreciera una conferencia de prensa para hablar de su actual relación con Chiquis Rivera, aún esposa del exvocalista de La Original Banda El Limón.

A través de un video difundido por el programa El gordo y La Flaca donde Mr. Tempo es cuestionado sobre si Méndez se está haciendo la víctima tras su separación con Rivera y éste asegurara que "las cosas caen por su propio peso", Lorenzo respondió con dos emoticones, uno de sonrisa y otro de un payaso.

Sin embargo, la cosa no paró ahí y en otro mensaje agregó: "Cuando te mande mensaje hace días lo negaste. Las cosas se dicen con huev... mijo. Está buena la promo".

Posteriormente, el cantante de música regional mexicana retomó su cuenta de Twitter para colocar el siguiente mensaje:

Lorenzo Méndez. Hijo de Juan y Paula Méndez. Siempre he sido y seré un caballero. Esos son mis principios, y mis valores. Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan pero tan feliz. El universo tiene suficiente amor y buena energía que dar para todos".

Por otra parte, cabe destacar que Mr. Tempo no dudó en ocultar sus sentimientos hacia la hija de Jenni Rivera, y al ser cuestionado por las recientes imágenes donde aparecen abrazados y besándose y si todo era una trampa publicitaria, el empresario dijo:

Somos amigos, ya socios… hay una bonita amistad y nos la pasamos muy bien… por respeto, ella es una mujer todavía casada, ya está separada legalmente, sí, me gusta, guapísima, a quién no le gusta la Chiquis… Nos la pasamos muy bien, fue una noche de tequilas… se dieron las cosas, ya vieron el video, entonces las imágenes hablan más que… lo que hace el tequila".

A su vez, Chiquis Rivera retomó su cuenta de Twitter para revelar que tuvo la oportunidad de parar este nuevo escándalo en su vida, pero decidió no hacerlo. "Me dieron la opción de comprar las fotos, pero dije que no. ¿Para qué? A mí me enseñaron a afrontar las cosas de frente. El que nada debe, nada teme".

