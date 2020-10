Luis Enrique Guzmán explota ante rumores de que pretende quedarse con la herencia de Silvia Pinal

Ciudad de México.- Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, expresó su molestia debido a los escándalos que lo han envuelto, luego de que una revista afirmara que buscaba dejar fuera del testamento de su madre, a sus hermanas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel.

En su mensaje, el también músico indicó que no pretende quedarse con nada, pues mantiene una buena relación con sus hermanas, y que no ha tenido ningún acercamiento con el testamento.

Por último aseveró que ya está acostumbrado a este tipo de calumnias en su contra, por manejar un bajo perfil a comparación de sus hermanas.

Es horrible que te estén tirando mier..., cuando lo único que quieres es criar a tu hijo. Prefieren el amarillismo y hablar mier... de quien sea, en este caso soy yo siempre. Ya estoy hasta la mad... (...) No me gusta estar defendiéndome de las mama... que se escriben. Son los únicos que me tiran, no entiendo por qué y esto está de la ching... porque afecta a la familia de mi mujer, a mi mujer, afecta a mucha gente", aseguró.