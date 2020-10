Mark Tacher se quedaría sin trabajo en Telemundo tras conflicto con Silvia Navarro

Ciudad de México.- Luego de que en febrero del presenta año, informaran que Silvia Navarro y Mark Tacher, sería los protagonistas de la telenovela, La suerte de Loli, recientemente se informó que Osvaldo Benavides cubrirá el puesto del histrión.

Y es que las grabaciones se habían detenido a causa de la pandemia, misma que provocó algunos cambios en el elenco, ahora con la salida de Tacher.

Fue entonces que se dio un conflicto entre ambos, provocó que Mark se fuera, pues no podían despedir a Silvia que además de ser la protagonista era parte de la producción.

Estaban grabando y Silvia Navarro comenzó a dirigir a Mark, y éste le dijo: ´aquí hay un director, no estamos en México y te me controlas o te me controlas´. Empezaron los problemas entre ambos y a raíz de ese momento la dirección y la producción dijeron ´no podemos sacar a Silvia porque es la protagonista´, entonces Mark es el que tuvo que salir", dijero.