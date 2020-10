"No me hubiera dado cuenta": Alejandro Gou confiesa haberse contagiado de Covid-19

Ciudad de México.- El productor de teatro, Alejandro Gou, mediante una entrevista con Adela Micha en el programa La Saga, reveló que él también padeció Covid-19.

En su mensaje indicó que fue asintomático, pues se dio cuenta en las pruebas realizadas a las producciones del Cuarentenorio Cómico, así como A oscuras me da risa, por lo que se fue a aislamiento.

A mí ya me dio, fue asintomático porque fíjate que para poder abrir los teatros, les hicimos la prueba Covid a todo el elenco del 'Cuarentenorio Cómico y de 'A oscuras me da risa' y el único positivo fui yo (risas)", platicó.

Ante esto, menciona que de no hacerse la pruebas jamás se habría dado cuenta, por lo que se mostró agradecido al enterarse, pues ni su familia se vio afectada.

Si no me hubiera hecho la prueba, no me hubiera dado cuenta... Me encerré en mi cuarto 12 días, haciendo ejercicio, no tomé medicinas, solito gracias a Dios", comentó.