Residente: Exintegrante del grupo Calle 13, anuncia que se retira de la música

View this post on Instagram

Por 15 anu0303os estuve rimando consonantes para crear punchlines haciendo rap, ahora vamos a crear personajes que cuenten historias haciendo cine ud83cudfa5 Siempre supe que el rap seriu0301a el vehiu0301culo que me llevariu0301a a cumplir mi verdadera pasiou0301n, el cine. Vamos a hacer Cine, Series de tv, documentales y todo tipo de contenido visual en donde la prioridad serau0301 la creatividad. Me siento orgulloso de poder contar con amigos como Afo y Rob que entienden el gran poder de los valores intangibles del Arte.